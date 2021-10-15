"Траоре сейчас находится в Барселоне и готовится к операции, которая состоится на следующей неделе. Возможно, она пройдет даже в 2 этапа. Операция непростая, идет подготовка к ней. Ориентировочные сроки восстановления – от 9 месяцев до года.

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У Жуниора Мораеса идет нормальный процесс реабилитации. Через месяц-полтора он приступит к занятиям в общей группе.

Исмаили уже больше недели тренируется в общей группе, он готов играть. У него было небольшое повреждение – мышечная травма. Его восстановление проходило нормально, он за 10 дней справился со своей травмой.

Есть повреждение у Корниенко – небольшое воспаление боковой связки коленного сустава. А у Коноплянки ушиб грудной клетки, это случилось позавчера на тренировке. Через несколько дней они приступят к занятиям в общей группе.

Функционал футболистов, которые играли за сборные – обычный, как после матча. Но 2 дня для восстановления недостаточно, идеально – 3-4. Но такой график, что делать", – сказал Глущенко в программе "УПЛ ONLINE".

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