СК Днепр-1 принимал Десну в рамках 6-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Уже на первой минуте встречи днепряне праздновали взятие ворот после фантастического удара в девятку от Александра Назаренко.

СК Днепр-1 уверенно переиграл Десну – днепровцы одержали первую победу в чемпионате

После перерыва арбитр назначил пенальти в ворота гостей, который уверенно реализовал Артем Довбик, удвоив преимущество подопечных Йовичевича.

Для СК Днепр-1 это дебютная победа в нынешнем сезоне УПЛ. После 6-ти туров днепряне расположились на 10-й строчке турнирной таблицы, Десна – 7-я.

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