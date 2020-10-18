"Думаю, заслужена перемога. У нас був план перед грою, який ми виконали – це тішить і мене, як тренера, і футболістів. Цей результат допоможе нам в наступних матчах.

СК Дніпро-1 – Десна – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Тим більше сьогодні грали проти дуже хорошого суперника, який до цього не програвав. Десна має в своєму складі індивідуально дуже хороших футболістів, ця команда може будь-якого обіграти, а їхні гравці змінити долю матчу. Але ми сьогодні практично нічого не дали їм створити, наша структура була оптимальною.

Цю перемогу я присвячую вболівальникам. В останньому матчі, коли ми забили гол на останніх секундах, я побачив, наскільки вони є для нас важливими. Нашими перемогами хочемо повернути вболівальників на трибуни. Будемо скромні, будемо пахати, ригати та йти від матчу до матчу та сподіваємось, що вболівальники повернуться на трибуни. Знаємо, що непроста ситуація з COVID-19, та мусимо бути відповідальними", – цитує хорватського фахівця офіційний сайт клубу.

Для СК Дніпро-1 це дебютна перемога у нинішньому сезоні УПЛ. Після 6-ти турів дніпряни розташувались на 10-й сходинці турнірної таблиці, Десна – 7-ма.

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