"За то время, что я нахожусь в Манчестер Юнайтед, а это полтора года, я заметил, что нашу команду обсуждают больше, чем любой другой клуб мира. Почему? Потому что мы – самый большой клуб в мире. Люди не хотят, чтобы мы хорошо играли. Почему? Возможно, из-за наших успехов в прошлом.

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Нам нужно смириться с этим, мы должны реагировать и не позволять негативу вмешиваться в наш тренировочный процесс. Иногда ребятам это трудно дается", – поделился Магуайр в комментарии пресс-службе клуба.

Отметим, что в последнее время Манчестер Юнайтед обсуждают преимущественно в негативном ключе – команда занимает 14 место в чемпионате Англии, имея в активе 10 очков. В Лиге чемпионов дела "красных дьяволов" лучше – манкунианцы вместе с РБ Лейпциг возглавляют группу H, имея в активе по 6 очков после 3 туров.

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