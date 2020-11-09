"За той час, що я перебуваю в Манчестер Юнайтед, а це півтора роки, я помітив, що нашу команду обговорюють більше, ніж будь-який інший клуб світу. Чому? Тому що ми – найбільший клуб у світі. Люди не хочуть, щоб ми добре грали. Чому? Можливо, через наші успіхи в минулому.

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Нам потрібно змиритися з цим, ми повинні реагувати і не дозволяти негативу втручатися в наш тренувальний процес. Іноді хлопцям це важко дається", – поділився Магуайр у коментарі прес-службі клубу.

Зазначимо, що останнім часом Манчестер Юнайтед обговорюють здебільшого у негативному ключі – команда посідає 14 місце у чемпіонаті Англії, маючи в активі 10 очок. У Лізі чемпіонів справи "червоних дияволів" кращі – манкуніанці разом з РБ Лейпциг очолюють групу H, маючи в активі по 6 очок після 3 турів.

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