Владелец Наполи Аурелио Де Лаурентис больше не хочет иметь дело с африканцами.

"Прошу больше не говорить со мной об африканцах! Я люблю их, но смогу взять в Наполи только в том случае, если они подпишут документ об отказе от участия на Кубке африканских наций.

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Эти игроки никогда недоступны. Мы – лохи, которые платят им зарплату только для того, чтобы отправить играть за других", – цитирует Де Лаурентиса The Athletic со ссылкой на Wall Street Italia.

Добавим, что среди лидеров Наполи действительно немало футболистов из Африки. Сейчас в составе партенопейцев выступают нигериец Виктор Осимхен, алжирец Адам Унас и камерунец Франк Замбо-Ангисса. Сенегалец Калиду Кулибали уже покинул Италию, став игроком Челси.

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