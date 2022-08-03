Власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс більше не хоче мати справу з африканцями.

"Прошу більше не говорити зі мною про африканців! Я люблю їх, але зможу взяти в Наполі лише в тому випадку, якщо вони підпишуть документ про відмову від участі на Кубку африканських націй.

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Ці гравці ніколи недоступні. Ми – лохи, які платять їм зарплату лише для того, щоб відправити грати за інших", – цитує Де Лаурентіса The Athletic з посиланням на Wall Street Italia.

Додамо, що серед лідерів Наполі справді чимало футболістів з Африки. Зараз у складі партенопейців виступають нігерієць Віктор Осімхен, алжирець Адам Унас та камерунець Франк Замбо-Ангісса. Сенегалець Каліду Кулібалі вже покинув Італію, ставши гравцем Челсі.

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