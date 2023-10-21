"Тяжелая победа, но должны были бы выигрывать спокойнее. Мы заслуживали победу. Для нас она долгожданная.

Фестиваль голов на любой вкус в видеообзоре матча Оболонь – Заря – 2:4

По игре, можно отметить соперника – Оболонь на своем поле давно не проигрывала. Набирают зачетные пункты, выглядят целостно. Сумели обыграть эту команду, рады этому. Смотрим вперед, потому что нас будет ждать очень много поединков.

Надо понимать, что Заря достаточно изменилась. Но можно сказать сегодня, что те "мужики", которые были – вернулись, а новые – присоединились", – цитирует Кривенцова официальный сайт Зари.

Напомним, победа позволила луганчанам набрать 9 очков и подняться на 12-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.

Заря победила Оболонь в битве с шестью голами и двумя дублями – луганчане прервали 5-матчевую безвыигрышную серию