Чемпионат Украины вернулся после международной паузы ярким матчем в Киеве, где Оболонь принимала Зорю. Команды забили шесть голов. Забивали разнообразно – ударом издалека с ошибкой кипера, реализовывали пенальти, эффектно завершали комбинационную атаку или просто успевали сыграть на добивании. Голкиперы тоже успели совершить несколько красивых сэйвов.

Заря победила Оболонь в битве с шестью голами и двумя дублями – луганчане прервали 5-матчевую безвыигрышную серию

В итоге Заря одержала третью победу подряд, но это во всех турнирах. В УПЛ луганчане только во второй раз набрали три очка за матч, поэтому неудивительно, что команда до сих пор находится в зоне переходных матчей. Оболонь имеет на три очка больше и занимает 10 строчку турнирной таблицы.