"Важка перемога, але мали б вигравати спокійніше. Ми заслуговували на перемогу. Для нас вона довгоочікувана.

Фестиваль голів на будь-який смак у відеоогляді матчу Оболонь – Зоря – 2:4

Щодо гри, можна відзначити суперника – Оболонь на власному полі давно не програвала. Набирають залікові пункти, виглядають цілісно. Зуміли обіграти цю команду, раді цьому. Дивимось вперед, тому що нас чекатиме дуже багато поєдинків.

Треба розуміти, що Зоря достатньо змінилася. Але можна сказати сьогодні, що ті "мужики", які були – повернулися, а нові – доєдналися", – цитує Кривенцова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, перемога дозволила луганцям набрати 9 очок і піднятись на 12-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Зоря перемогла Оболонь у битві з шістьма голами та двома дублями – луганці перервали 5-матчеву безвиграшну серію