Мусса Дембеле не покинет Лион этим летом, – президент клуба

Президент Лиона Жан-Мишель Ола заявил, что форвард Мусса Дембеле останется в команде.

Жан-Мишель Ола в своем Twitter дал четкий ответ относительно будущего нападающего Муссы Дембеле, который перебрался в Лион прошлым летом.

"Лион не заинтересован в продаже Муссы, который является символом нашего нового проекта! Ни в Манчестер Юнайтед, ни Ювентус. Это вопрос принципа, а не цены", – написал Ола.

Ранее сообщалось, что скауты туринского Ювентуса просматривали футболиста на матче 2 тура Лиги 1 против Анже (6:0).

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