Мусса Дембеле не покине Ліон цього літа, – президент клубу

Президент Ліона Жан-Мішель Ола заявив, що форвард Мусса Дембеле залишиться в команді.

Жан-Мішель Ола у своєму Twitter дав чітку відповідь щодо майбутнього нападника Мусси Дембеле, який перебрався у Ліон минулого літа.

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"Ліон не зацікавлений у продажі Мусси, який є символом нашого нового проекту! Ні в Манчестер Юнайтед, ні Ювентус. Це питання принципу, а не ціни", – написав Ола.

Раніше повідомлялось, що скаути туринського Ювентуса переглядали футболіста на матчі 2 туру Ліги 1 проти Анже (6:0).

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