Хавбек сборной Германии Джамал Мусиала впервые отличился в составе Бундестим, благодаря чему вписал свою фамилию в историю немецкой команды.

Мусиала поставил точку в матче против Северной Македонии, забив свой первый гол в составе сборной Германии в возрасте 18 лет 227 дней, сообщает Gracenote.

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Рекордсменом остается Мариус Гиллер, который в 1910 году отличился дебютным голом в ворота Швейцарии в возрасте 17 лет 241 дней.

К слову, Мусиала присоединился к разгрому Северной Македонии (4:0), чем помог досрочно квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года.

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