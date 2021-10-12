Хавбек збірної Німеччини Джамал Мусіала вперше відзначився у складі Бундестім, завдяки чому вписав своє прізвище до історії німецької команди.

Мусіала поставив крапку в матчі проти Північної Македонії, забивши свій перший гол у складі збірної Німеччини у віці 18 років 227 днів, повідомляє Gracenote.

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Рекордсменом залишається Маріус Гіллер, який у 1910 році відзначився дебютним голом у ворота Швейцарії у віці 17 років 241 днів.

До слова, Мусіала долучився до розгрому Північної Македонії (4:0), чим допоміг достроково кваліфікуватись на чемпіонат світу 2022 року.

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