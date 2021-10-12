Сборная Германии разбила Северную Македонию и стала первой сборной, которая гарантировала себе путевку на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча Северная Македония – Германия на "Футбол 24".

Квалификация к ЧМ-2022, 8-й тур

Группа J

Северная Македония – Германия – 0:4

Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83

Первую половину команды завершили без голов, хотя Германия имела немало моментов у ворот Дмитриевски. Бундестим выбежала в контратаку, а Мюллер выкатил Хаверцу на пустые ворота. Ближе к концу встречи Вернер вспомнил вкус забитых голов, оформив дубль за 3 минуты. А точку во встрече поставил Мусиала.

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Таким образом, Германия набрала 21 очко после 8 сыгранных туров и оторвалась от второй Румынии на 8 пунктов. Северная Македония с 12 зачетными баллами осталась третьей.