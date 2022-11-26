Радикальная исламистская группировка Талибан помогала Катару строить стадионы на ЧМ-2022, сообщает The Telegraph.

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По информации источника, высшее руководство Талибана предоставляло свою технику для строительства арен к чемпионату мира. Чиновники получали значительную финансовую помощь от Катара и инвестировали эти деньги в тяжелую строительную технику, которую затем использовали по назначению.

"Талибы вложили значительные средства в строительство накануне Мундиаля – турнир стал для них "золотым гусем". Им заплатили миллионы. Некоторые члены Талибана в Дохе имели от шести до десяти единиц тяжелой техники, и они зарабатывали до 10 тысяч фунтов стерлингов за машину в месяц", – отмечает источник, близкий к фигурантам дела.

Напомним, Талибан – радикальное исламистское движение суннитского направления, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. В ряде стран он признан террористической организацией. Летом 2021 года после ухода из Афганистана американских военных Талибан кровавым путем захватил власть в стране.

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