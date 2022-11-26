Радикальне ісламістське угруповання Талібан допомагало Катару будувати стадіони на ЧС-2022, повідомляє The Telegraph.

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За інформацією джерела, вище керівництво Талібану надавало свою техніку для будівництва арен до чемпіонату світу. Чиновники отримували значну фінансову допомогу від Катару й інвестували ці гроші у важку будівельну техніку, яку потім використовували за призначенням.

"Таліби вклали значні кошти в будівництво напередодні Мундіалю – турнір став для них "золотим гусаком". Їм заплатили мільйони. Деякі члени Талібану в м. Доха мали від шести до десяти одиниць важкої техніки, і вони заробляли до 10 тисяч фунтів стерлінгів за машину на місяць", – зазначає джерело, близьке до фігурантів справи.

Нагадаємо, Талібан – радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, що зародився в Афганістані серед пуштунів у 1994 році. У низці країн його визнано терористичною організацією. Влітку 2021 року після виводу з Афганістану американських військових Талібан кривавим шляхом захопив владу у країні.

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