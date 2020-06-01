Мудрык заинтересовал Баварию и еще один гранд Бундеслиги

Юный полузащитник Шахтера Михаил Мудрык попал на радары немецких топ-клубов.

Как стало известно Футбол 24, Бавария и РБ Лейпциг заинтересованы в услугах юного таланта Шахтера Михаила Мудрыка.

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Известный немецкий специалист Ральф Рангник, который работает директором спортивного отдела компании Red Bull, лично рекомендовал Лейпцигу подписать 19-летнего полузащитника. Сейчас Рангника активно сватают в тренерское кресло Милана – неизвестно, повлияет ли потенциальный уход специалиста на интерес немецкого клуба к украинцу.

Напомним, Мудрык проходил зимние сборы с основной командой Шахтера, однако пока не получил ни одного шанса от Луиша Каштру в официальных играх. К слову, ранее Бавария интересовалась и другими игроками "горняков" – бразильцами Додо и Тете.

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