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Мудрык заинтересовал Баварию и еще один гранд Бундеслиги

21:02 180 Читати українською
Мудрык заинтересовал Баварию и еще один гранд Бундеслиги
Михаил Мудрык / Фото ФК Шахтер

Юный полузащитник Шахтера Михаил Мудрык попал на радары немецких топ-клубов.

Как стало известно Футбол 24, Бавария и РБ Лейпциг заинтересованы в услугах юного таланта Шахтера Михаила Мудрыка.

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Известный немецкий специалист Ральф Рангник, который работает директором спортивного отдела компании Red Bull, лично рекомендовал Лейпцигу подписать 19-летнего полузащитника. Сейчас Рангника активно сватают в тренерское кресло Милана – неизвестно, повлияет ли потенциальный уход специалиста на интерес немецкого клуба к украинцу.

Напомним, Мудрык проходил зимние сборы с основной командой Шахтера, однако пока не получил ни одного шанса от Луиша Каштру в официальных играх. К слову, ранее Бавария интересовалась и другими игроками "горняков" – бразильцами Додо и Тете.

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Источник: Футбол 24
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