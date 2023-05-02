Журналист и комментатор Игорь Цыганык проанализировал развитие карьеры Михаила Мудрика, который в январе перебрался из Шахтера в Челси.

"Мне еще Сергей Нагорняк рассказывал, что Михаил Мудрик – это тот футболист, который может решать судьбу каждого матча. Он заиграл как раз в Десне. Там Мудрик начал играть во взрослый футбол, когда ему начали немного "бить" по голове старшие партнеры, чтобы не таскал этот мяч, а начал отдавать передачи.

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Тогда он стал играть в хороший футбол. И как раз под руководством Александра Рябоконя Михаил Мудрик перешел из юношеского во взрослый футбол.

Вообще, для Шахтера и Сергея Палкина большое счастье, что все легионеры убежали. Они никогда бы не продали их за такие деньги. Они потратили около 100 миллионов долларов, а одним трансфером Мудрика отбили всех бразильцев, за которых платили деньги", – рассказал Цыганык в эфире Sportarena.

Напомним, что Мудрик стал основным игроком Шахтера под руководством Роберто Де Дзерби, а уже после прихода Йовичевича вырос до статуса лидера команды. В январе Челси заплатил за него 70 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может возрасти до 100 млн евро.