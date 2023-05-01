Журналист Игорь Цыганык в очередной раз раскритиковал Паулу Фонсеку и Луиша Каштру, которые давали возможности легионерам Шахтера вместо Михаила Мудрика.

"Мудрика просто чмырили португальцы. Когда в Шахтер пришел Боту, они понавозили туда весь тот мусор. Думаю, они там хорошо "прикурили".

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Вместо Мудрика ставили Тете и Соломона, потому что их купили и надо было продавать. А парень свой, он еще подождет. Хотя на тренировках было видно, что он сильнее", – поделился Цыганык на канале Sportarena.

Напомним, что Мудрик зимой 2023 года стал игроком Челси – Шахтер заработал 70 млн на трансфере украинца и может ожидать еще на 30 млн бонусами.

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