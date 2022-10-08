Количество именитых клубов, следящих за жемчужиной Шахтера, возросло. К Реалу, Ювентусу, Байеру и Арсеналу присоединился ПСЖ. Спортивный директор парижан Луиш Кампуш мониторит выступления Михаила Мудрика, сообщает Media Foot Marseille.

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Португальский функционер является известным мастером находить таланты. По мнению Кампуша, игроков, по стилю игры похожих на Мудрика, в распоряжении Кристофа Гальтье нет. И это учитывая наличие Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Луиш сразу заметил главные качества вингера Шахтера – взрывчатость, скорость, техника.

В перспективе украинец может заменить в Париже именно бразильца, с которым часто сравнивают Мудрика. Значительно младше Михаил за несколько лет имеет все шансы стать заменой самому дорогому футболисту мира (222 миллиона евро за Неймара в 2017 году до сих пор является рекордной суммой в истории).

Контракт Мудрика с Шахтером действует до конца 2026 года. Ранее Дарио Срна и Сергей Палкин заявляли, что желающим подписать 21-летнего вингера придется выложить немалую сумму.

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