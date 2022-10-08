Кількість іменитих клубів, які стежать за перлиною Шахтаря, зросла. До Реала, Ювентуса, Байєра та Арсенала приєднався ПСЖ. Спортивний директор парижан Луїш Кампуш моніторить виступи Михайла Мудрика, повідомляє Media Foot Marseille.

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Португальський функціонер є знаним майстром знаходити таланти. На думку Кампуша, гравців, які за стилем гри схожі на Мудрика, у розпорядженні Крістофа Гальтьє немає. І це враховуючи наявність Ліонеля Мессі, Неймара та Кіліана Мбаппе. Луїш одразу помітив головні чесноти вінгера Шахтаря – вибуховість, швидкість, техніка.

У перспективі українець може замінити в Парижі саме бразильця, з яким часто порівнюють Мудрика. Значно молодший Михайло за кілька років має всі шанси стати заміною найдорожчому футболісту світу (222 мільйони євро за Неймара в 2017 році досі є рекордною сумою в історії).

Контракт Мудрика з Шахтарем чинний до кінця 2026 року. Раніше Даріо Срна і Сергій Палкін заявляли, що охочим підписати 21-річного вінгера доведеться викласти чималу суму.

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