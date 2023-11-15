Максим Таловеров ожидаемо потянулся к Михаилу Мудрику во время своих первых дней в сборной Украины.

Ребята пересекались в структуре Шахтера и молодежной сборной Украины. Мудрик успел провести 15 матчей за национальную, а вот для Таловерова это дебютный вызов.

Пресс-атташе сборной Глывинский: Мудрик что-нибудь подсказывал? Он твой друг, рядом здесь стоит. Как он тебя ободряет?

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Таловеров: Если честно, не знаю, что бы я делал здесь без Михаила. Фантастический мужчина, понимаете? Я действительно очень горжусь, что у меня есть такой друг. Это суперчеловек и суперграч. Ой, игрок. Немного чешского.

Гливинский: У меня есть знакомые журналисты, которые говорят "грачи", поэтому это не страшно.

Мудрик: Желаю Максиму удачи. Об итальянцах еще проведем беседы тет-а-тет. Подготовлю его, так сказать.

Таловеров: Очень тёплая атмосфера. Каждый пытается поддержать, подсказать. Как я уже говорил – очень счастлив находиться здесь.

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