Максим Таловєров очікувано потягнувся до Михайла Мудрика під час своїх перших днів у збірній України.

Хлопці перетинались у структурі Шахтаря та молодіжній збірній України. Мудрик встиг провести 15 матчів за національну, а от для Таловєрова це дебютний виклик.

Прес-аташе збірної Гливинський: Мудрик щось підказував? Він твій друг, поруч тут стоїть. Як він тебе підбадьорює?

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Таловєров: Якщо чесно, не знаю, що б я тут робив без Михайла. Фантастичний чоловік, розумієте? Я справді дуже пишаюся, що маю такого друга. Це суперчоловік і суперграч. Ой, гравець. Трохи чеської.

Гливинський: У мене є знайомі журналісти, які кажуть "грачі", тому це не страшно.

Мудрик: Бажаю Максиму успіхів. Про італійців ще проведемо бесіди тет-а-тет. Підготую його, так би мовити.

Таловєров: Дуже тепла атмосфера. Кожен намагається підтримати, підказати. Як я вже казав – дуже щасливий перебувати тут.

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