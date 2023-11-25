Главный тренер "синих" вынужден отбывать дисквалификацию за свои грехи в предыдущих турах.

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После финального свистка против Ман Сити (4:4) Почеттино выскочил на поле и стал спорить с арбитром Энтони Тейлором. Судья "наградил" аргентинца желтой карточкой, ставшей для него третьей в нынешнем сезоне. Для тренера АПЛ это означает дисквалификацию на один матч. Аналогичное наказание получил Эрик Тен Хаг, который не поможет МЮ в игре с Эвертоном.

Почеттино признал свою вину и уже придумал себе наказание. "В нашей команде каждый должен бегать штрафные круги на тренировке, если получил желтую за споры с арбитрами. К примеру, Николя Джексон делает это очень часто. Я бегать уже не могу, поэтому оплачу ужин для всего коллектива", – цитирует наставника Михаила Мудрика Goal.

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