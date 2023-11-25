Головний тренер "синіх" змушений відбувати дискваліфікацію за свої гріхи у попередніх турах.

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Після фінального свистка проти Ман Сіті (4:4) Почеттіно вискочив на поле і почав сперечатися з арбітром Ентоні Тейлором. Суддя "нагородив" аргентинця жовтою карткою, яка стала для нього третьою у нинішньому сезоні. Для тренера АПЛ це означає дискваліфікацію на один матч. Аналогічне покарання отримав Ерік Тен Хаг, який не допоможе МЮ у грі з Евертоном.

Почеттіно визнав свою провину і вже вигадав собі покарання. "У нашій команді кожен повинен бігати штрафні кола на тренуванні, якщо отримав жовту за суперечки з арбітрами. Наприклад, Ніколя Джексон робить це дуже часто. Я бігати вже не можу, тому оплачу вечерю для всього колективу", – цитує наставника Михайла Мудрика Goal.

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