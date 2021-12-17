Мудрик со значительным отрывом опередил Жуниора Мораэса и Маркоса Антонио в голосовании за лучшего игрока Шахтера в декабре, информирует официальный сайт "горняков".

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За Михаила проголосовало 79,7% всех респондентов. Мораес занял второе место с 12,6% голосов, а за Маркоса Антонио проголосовали 7,7%. Добавим, что Мудрик становился лучшим игроком Шахтера и в прошлом месяце.

Напомним, что Михаил провел 19 поединков в составе Шахтера в текущем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

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