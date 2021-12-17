Мудрик вдруге поспіль став найкращим гравцем місяця у Шахтарі – великий відрив від переслідувачів
Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик продовжує завойовувати любов уболівальників донецького клубу.
Мудрик зі значним відривом випередив Жуніора Мораєса та Маркоса Антоніо у голосуванні за найкращого гравця Шахтаря у грудні, інформує офіційний сайт "гірників".
"Іноді необхідно його добряче посварити": Де Дзербі пояснив, чого не вистачає Мудрику для виходу на новий рівень
За Михайла проголосувало 79,7% від усіх респондентів. Мораєс посів друге місце з 12,6% голосів, а за Маркоса Антоніо проголосували 7,7%. Додамо, що Мудрик ставав найкращим гравцем Шахтаря і минулого місяця.
Нагадаємо, Михайло провів 19 поєдинків у складі Шахтаря у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 9 результативних передач.
Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ