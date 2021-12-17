Мудрик зі значним відривом випередив Жуніора Мораєса та Маркоса Антоніо у голосуванні за найкращого гравця Шахтаря у грудні, інформує офіційний сайт "гірників".

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За Михайла проголосувало 79,7% від усіх респондентів. Мораєс посів друге місце з 12,6% голосів, а за Маркоса Антоніо проголосували 7,7%. Додамо, що Мудрик ставав найкращим гравцем Шахтаря і минулого місяця.

Нагадаємо, Михайло провів 19 поєдинків у складі Шахтаря у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 9 результативних передач.

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