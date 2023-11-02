На звание лучшего гола Челси в октябре есть 7 претендентов, среди которых сразу два – голы Мудрика в ворота Фулхэма и Арсенала.

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Отметим, что именно забитый мяч Михаила в ворота "канониров" является главным фаворитом – за него проголосовали 89% респондентов. Поддержать украинца в голосовании можно по ссылке. Конкурентами Мудрика являются Николя Джексон (гол в ворота Бернли), Тайрик Джордж (Челси U-18), а также футболистки женской команды: Лорен Джеймс, Эрин Кутберт и Сйоеке Нускен.

Добавим, что Мудрик провел 9 матчей в составе Челси в этом сезоне, отметившись 2 голами.

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