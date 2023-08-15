"Мудрик провел очень хорошую предсезонную подготовку – в частности, из-за того, что играл на Евро U-21. Поэтому вы видите, что он сейчас в значительно лучшей форме, чем другие.

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Поскольку он хорошо выступил на турнире и во время предсезонного сбора, то будет иметь больше уверенности и покажет, на что способен.

Михаил быстрый, также у него очень хороший удар. Я считаю, что в следующем сезоне он будет пробивать чаще, когда будет иметь такие возможности. Поэтому я ожидаю хорошего сезона в его исполнении", – сказал Чех в комментарии "Бомбардир".

Напомним, Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро в январе 2023 года, став самым дорогим украинцем в истории. В прошлом сезоне в 23 матчах за "синих" он отдал 2 ассиста.

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