Манчестер Юнайтед принимает Челси в центральном матче 15-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Челси начинается в 22:15 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

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Мудрик на выходных заработал пенальти и помог обыграть Брайтон, поэтому Маурисио Почеттино сохранил место для украинца в стартовом составе. Лидер МЮ Рашфорд неожиданно оказался в запасе.

Обе команды в этом сезоне испытывают огромные проблемы. Челси не очень успешно проводит перестройку, оказавшись в середине таблицы АПЛ, а МЮ из-за травм и плохой игры идет только на 7 месте.

Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Магуайр, Линделёф, Шоу – Амрабат, Мактоминай – Антони, Фернандеш, Гарначо – Хёйлунд.

Запасные: Байындыр, Эванс, Регилон, Уан-Биссака, Майну, Пеллистри, ван де Беек, Рашфорд, Марсьяль.

Челси: Санчес – Дисаси, Силва, Колуил, Кукурелья – Кайседо, Фернандес – Стерлинг, Палмер, Мудрик – Джексон.

Запасные: Петрович, Гилкрист, Бадиашиль, Джеймс, Маатсен, Каслдин, Матос, Вашингтон, Броя.