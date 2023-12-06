Манчестер Юнайтед приймає Челсі в центральному матчі 15 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Челсі розпочинається о 22:15 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

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Мудрик на вихідних заробив пенальті та допоміг обіграти Брайтон, тому Маурісіо Почеттіно зберіг для українця місце в стартовому складі. Лідер МЮ Рашфорд несподівано опинився в запасі.

Обидві команди в цьому сезоні мають величезні проблеми. Челсі не дуже успішно проводить перебудову, опинившись в середині таблиці АПЛ, а МЮ через травми та погану гру йде лише на 7 місці.

Стартові склади команд

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Магуайр, Ліндельоф, Шоу – Амрабат, Мактомінай – Антоні, Фернандеш, Гарначо – Хьойлунд.

Запасні: Баїндир, Еванс, Регілон, Ван-Біссака, Майну, Пеллістрі, ван де Беек, Рашфорд, Марсьяль.

Челсі: Санчес – Дісасі, Сілва, Колвіл, Кукурелья – Кайседо, Фернандес – Стерлінг, Палмер, Мудрик – Джексон.

Запасні: Петровіч, Гілкріст, Бадіашиль, Джеймс, Маатсен, Каслдін, Матос, Вашингтон, Броя.