Лондонський клуб вже має принципову домовленість з 21-річним вінгером Шахтаря, інформує Ніколо Скіра.

Арсенал заради Мудрика готовий принести в жертву свого літнього новачка

Зберігається також інтерес Ньюкасла, проте саме Арсенал залишається фаворитом на підписання Мудрика. Будь-якому покупцю слід готуватися до складних переговорів з Шахтарем. На тлі цих всіх чуток доволі цікаву заяву зробив головний тренер Арсенала Мікель Артета.

"Ми хочемо підписати гравців вже на початку січня, як ми це зробили під час літнього вікна. Ми не можемо собі дозволити запрошувати гравця, який нам не підходить. Нам не потрібне тіло для заповнення місця, нам просто потрібні гравці, які роблять команду кращою. У цьому питанні ми погоджуємось з зі спортивним директором Еду та правлінням", – цитує Артету інсайдер Фабріціо Романо.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?