Арсенал ради Мудрика готов принести в жертву своего летнего новичка
Арсенал может "расчистить" место под потенциальный переход Михаила Мудрика.
Если звездочка Шахтера действительно переедет на Эмирейтс, то "канониры" будут искать аренду для Маркиньоса, информирует FootballLondon.
Звезда Милана намекнул на свой интерес к Арсеналу – возможна угроза Мудрику
Летом Арсенал отдал 3,5 млн евро за таланта Сан-Паулу. 19-летний бразилец получал игровое время в основном в Лиге Европы и неплохо проявил себя – гол+ассист за 148 минут на поле. Впрочем, Арсенал отлично понимает, что юноша пока не готов к выступлениям на уровне АПЛ. Потенциальный приход Мудрика окончательно похоронит надежды Маркиньоса на регулярную практику, ведь украинец – его "клон" по позициям на флангах атаки.
Напомним, что зимнее трансферное окно в Англии будет открыто весь январь, поэтому у Арсенала еще достаточно времени, чтобы обдумать свои действия на рынке.