Если звездочка Шахтера действительно переедет на Эмирейтс, то "канониры" будут искать аренду для Маркиньоса, информирует FootballLondon.

Звезда Милана намекнул на свой интерес к Арсеналу – возможна угроза Мудрику

Летом Арсенал отдал 3,5 млн евро за таланта Сан-Паулу. 19-летний бразилец получал игровое время в основном в Лиге Европы и неплохо проявил себя – гол+ассист за 148 минут на поле. Впрочем, Арсенал отлично понимает, что юноша пока не готов к выступлениям на уровне АПЛ. Потенциальный приход Мудрика окончательно похоронит надежды Маркиньоса на регулярную практику, ведь украинец – его "клон" по позициям на флангах атаки.

Напомним, что зимнее трансферное окно в Англии будет открыто весь январь, поэтому у Арсенала еще достаточно времени, чтобы обдумать свои действия на рынке.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?