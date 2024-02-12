Челси поехал в гости к Кристал Пэлас в рамках 24 тура АПЛ. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Кристал Пэлас – Челси стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

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Михаил Мудрик пятый раз подряд начинает матч Челси в запасе. Тренер не доверяет украинцу, который плохо воспользовался последними шансами. Челси после двух поражений идет на 11 месте.

Стартовые составы команд

Кристал Пэлас: Хендерсон – Муньос, Андерсен, Ричардс, Митчелл – Лерма, Уортон – Айю, Хьюз, Франка – Матета.

Запасные: Джонстон, Клайн, Уорд, Томкинс, Ахамада, Озо, Ридевальд, Шлупп, Эдуар.

Челси: Петрович – Густо, Дисаси, Силва, Чилвел – Кайседо, Энцо – Мадуэке, Галлахер, Палмер – Джексон.

Запасные: Бергстрём, Чалоба, Колуил, Гилкрист, Касадей, Чуквуэмека, Мудрик, Стерлинг, Нкунку.