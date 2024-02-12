Челсі поїхав у гості до Крістал Пелас в рамках 24 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Крістал Пелас – Челсі стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Як Мудрик дійшов до такого і чи є світло в кінці тунелю

Михайло Мудрик вп'яте поспіль розпочинає матч Челсі у запасі. Тренер не довіряє українцю, який погано скористався останніми шансами. Челсі після двох поразок йде на 11 місці.

Стартові склади команд

Крістал Пелас: Хендерсон – Муньос, Андерсен, Річардс, Мітчелл – Лерма, Вортон – Айю, Г'юз, Франка – Матета.

Запасні: Джонстон, Клайн, Ворд, Томкінс, Агамада, Озо, Рідевальд, Шлупп, Едуар.

Челсі: Петровіч – Густо, Дісасі, Сілва, Чілвел – Кайседо, Енцо – Мадуеке, Галлахер, Палмер – Джексон.

Запасні: Бергстрьом, Чалоба, Колвіл, Гілкріст, Касадей, Чуквуемека, Мудрик, Стерлінг, Нкунку.