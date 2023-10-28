Мудрик не сыграл против Брентфорда из-за повреждения – уже второго за последний месяц. По мнению спортивного врача Дмитрия Бабелюка, это свидетельствует о том, что Михаил тренируется на пределе своих возможностей.

Упущенный шанс Ярмолюка в видеообзоре матча Челси – Брентфорд – 0:2

Отмечается, что так Мудрик адаптируется к новым нагрузкам, поскольку Почеттино делает большой акцент на физической готовности и нагрузках. К тому же украинец работает индивидуально, пытаясь подстроить свою форму под требования тренера. Однако, вторая травма за такой короткий срок может быть звоночком для игрока – необходимо дозировать нагрузки, чтобы это не вылилось в серьезную травму.

Добавим, что Челси без Мудрика проиграл Брентфорду с Ярмолюком (0:2). Что касается Михаила, то вингер провел 9 матчей в составе лондонцев, отметившись 2 голами.

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