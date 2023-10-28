Мудрик не зіграв проти Брентфорда через пошкодження – вже друге за останній місяць. На думку спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, це свідчить про те, що Михайло тренується на межі своїх можливостей.

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Зазначається, що так Мудрик адаптується до нових навантажень, оскільки Почеттіно робить великий акцент на фізичній готовності та навантаженнях. До того ж українець працює індивідуально, намагаючись підлаштувати свою форму під вимоги тренера. Проте, друга травма за такий короткий термін може бути дзвіночком для гравця – необхідно дозувати навантаження, аби це не вилилось у серйозну травму.

Додамо, що Челсі без Мудрика програв Брентфорду з Ярмолюком (0:2). Щодо Михайла, то вінгер провів 9 матчів у складі лондонців, відзначившись 2 голами.

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