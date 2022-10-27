Украинский вингер Шахтера Михаил Мудрик сейчас пользуется повышенной популярностью у топ-клубов Европы. Удачные выступления украинца все больше придают ему футбольного веса, а результативные действия вроде гола в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в ворота Селтика увеличивают его трансферную стоимость сразу на несколько миллионов.

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Одним из многих клубов, внимательно следящих за Мудриком, является Ньюкасл. Скауты английского клуба присутствовали на матче против Селтика в Глазго, а издание Football Insider после игры сообщило, что украинец готов перейти в английский клуб. Михаил не остался в стороне и поспешил прокомментировать слухи. "Дизинфа", – написал футболист под новостью в одной из соцсетей Tribuna.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик сыграл за Шахтер 11 матчей. Забил 6 голов и отдал 7 ассистов (в Лиге чемпионов – 5 поединков, 3 гола, 2 передачи). Контракт украинца с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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