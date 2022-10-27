Український вінгер Шахтаря Михайло Мудрик нині користується підвищеною популярністю у топ-клубів Європі. Вдалі виступи українця лише додають йому футбольної ваги, а результативні дії на кшталт гола у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у ворота Селтіка збільшують його трансферну вартість одразу на декілька мільйонів.

Мудрик готовий покинути Шахтар заради АПЛ – ЗМІ розкрив план українця, який вже дав згоду на перехід

Одним із багатьох клубів, які уважно стежать за Мудриком, є Ньюкасл. Скаути англійського клубу були присутні на матчі проти Селтіка в Глазго, а видання Football Insider після гри повідомило, що українець ніби-то готовий перейти в англійський клуб. Михайло не залишився осторонь і поспішив прокоментувати чутки. "Дизінфа", – написав футболіст під новиною в одній з соцмереж Tribuna.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик зіграв за Шахтар 11 матчів. Забив 6 голів і віддав 7 асистів (у Лізі чемпіонів – 5 поєдинків, 3 голи, 2 передачі). Контракт українця з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

Шахтар гарантував собі євровесну нічиєю з Селтіком – нове шоу Мудрика в ЛЧ, Сікан оформив промах року