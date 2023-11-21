Мудрик поздравил с выходом на Евро-2024 лидера сборной Италии, который усомнился в скандальном решении арбитра
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик по-своему отблагодарил вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, который заявил, что в ворота "Скуадры адзурры" можно было назначить пенальти.
Доннарумма после поединка заявил, что на последних минутах игры Украина действительно могла претендовать на пенальти из-за падения Мудрика.
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Украинец в своем Instagram выложил скриншот с комментарием итальянца, дописав: "Хорошо сыграл. Поздравляю с выходом на Евро", и добавил эмодзи аплодисментов.
Напомним, Украина и Италия разошлись миром (0:0), а ключевой эпизод матча произошел на последних минутах, когда Мудрик упал в штрафной соперников после контакта с Кристанте. Впрочем, арбитр проигнорировал этот эпизод.
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