Украинский полузащитник Михаил Мудрик в зимнее трансферное окно перешел из Шахтера в Челси за рекордные 100 миллионов евро. Согласно договоренностям, 70 млн "горняки" получали сразу, а еще 30 млн – в виде бонусов (если лондонцам удастся достичь определенных результатов – выиграть АПЛ или Лигу чемпионов).

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Ситуация во внутреннем первенстве давно понятна, но шансы на участие в самом престижном еврокубке еще сохранялись. Однако накануне Челси уступил Брентфорду (0:2) в матче 33-го тура АПЛ и потерял даже теоретические перспективы попасть в зону Лиги чемпионов. Ранее Мудрик и компания по сумме двух матчей вылетели от Реала в 1/4 турнира.

Таким образом, завоевать Кубок Лиги чемпионов "синие" смогут не раньше 2025 года. К слову, контракт Мудрика с Челси действует до 30 июня 2031 года.

Напомним, после 33-х туров лондонцы в турнирной таблице АПЛ идут одиннадцатыми, набрав 39 очков – от зоны ЛЧ они отстают на 20 баллов за шесть туров до финиша.

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