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Ньюкасл объявил о переходе защитника Ллойда Келли из Борнмута.
Как сообщает официальный сайт клуба, центрбек Ллойд Келли присоединится к команде 1 июля. Детали сделки не указаны, однако сообщают, что футболист заключил долгосрочный контракт.
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Важно отметить, что 25-летний футболист перешел как свободный агент после того, как закончился его контракт с Борнмутом.
Отсутствие комиссии за трансфер сделала Келли особенно привлекательным вариантом для Ньюкасла, поскольку клуб должен соответствовать правилам финансовой стабильности Премьер-лиги.
К слову, этом сезоне Келли провел за Борнмут 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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