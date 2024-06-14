Ньюкасл объявил о переходе защитника Ллойда Келли из Борнмута.

Как сообщает официальный сайт клуба, центрбек Ллойд Келли присоединится к команде 1 июля. Детали сделки не указаны, однако сообщают, что футболист заключил долгосрочный контракт.

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Важно отметить, что 25-летний футболист перешел как свободный агент после того, как закончился его контракт с Борнмутом.

Отсутствие комиссии за трансфер сделала Келли особенно привлекательным вариантом для Ньюкасла, поскольку клуб должен соответствовать правилам финансовой стабильности Премьер-лиги.

К слову, этом сезоне Келли провел за Борнмут 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

️ We are delighted to announce that Lloyd Kelly will join the club on 1 July 2024.



Welcome to Newcastle United, Lloyd! pic.twitter.com/aoX7ixnS32 — Newcastle United FC (@NUFC) June 13, 2024

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