Украинец сообщил ближайшему окружению о намерении покинуть Реал уже этим летом, утверждает El Gol Digital.

Лунин получил пример от гордого дублера из другой части Мадрида – он хочет выбить себе трансфер через голову Украины

Значительная часть сезона складывалась для Лунина роскошно – он умело воспользовался травмами Куртуа, выиграл конкуренцию у Кепы и стал одним из главных героев успешного похода в ЛЧ. Впрочем, концовка оказалась для Андрея минорной. Куртуа вернулся, сразу забрал место в основе и выдал серию из 5 "клиншитов", в частности, в финале ЛЧ. Карло Анчелотти четко показал, кто в его иерархии №1. Источник утверждает, что отношения тренера Реала и Лунина в последние недели стали значительно "холоднее".

Украинец давно имеет предложение продлить контракт до 2029 года, но сейчас он склоняется к уходу. К счастью, достойных претендентов хватает (называют Интер, МЮ, Ювентус, Ньюкасл). Если Лунин еще и качественно проведет Евро, то станет одним из самых желанных вратарей на рынке.

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