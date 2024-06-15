Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску оценил своих соперников по группе E на Евро-2024, и выделил фактор, который поможет на турнире.

"У наших соперников есть большая индивидуальная ценность: лучшие игроки Европы, лучшие тренеры, это опытные команды. Украина участвует в четвертом турнире подряд, если говорить о Словакии, она проводит третий турнир подряд.

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Бельгия, наверняка, устала от того, на скольких европейских чемпионатах она сыграла. Мы постараемся компенсировать это большим трудом и энтузиазмом, которые будут использоваться сбалансировано", – цитирует Йорданеску Prosport.ro.

Напомним, сборная Румынии вышла на чемпионат Европы впервые с 2008 года, попав в группу E с Украиной, Словакией и Бельгией.

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