Лаллана присоединился к команде на правах свободного агента и подписал однолетний контракт, сообщает официальный сайт клубау.

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Лаллана является воспитанником академии Саутгемптона. В 2014 году он перешел в Ливерпуль за 31 миллион евро. Последние четыре сезона Лаллана выступал за Брайтон. В прошлом сезоне он сыграл за "чаек" 25 матчей и отметился одним ассистом. Его контракт с Брайтоном подошел к концу этого года, после чего 36-летний англичанин вернулся в клуб, с которого начинал свою профессиональную карьеру 10 лет назад.

К слову, Саутгемптон удачно завершил сезон 2023/24, одолев Лидс Юнайтед в финале плей-офф Чемпионшипа и получив право выступать в АПЛ.

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