Челси встречается с Мидлсбро в рамках полуфинала Кубка лиги. Ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Мидлсбро – Челси стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Украина.

Мудрик получил дебютную награду в Челсе – украинца отметили за спасительный гол

Михаил Мудрик начинает матч на скамейке запасных Челси, а группу атаки "синих" сформировали Палмер, Стерлинг и Мадуэке. Полуфиналы Кубка лиги состоят из двух матчей.

Стартовый состав Челси: Петрович – Густо, Дисаси, Силва, Колуилл – Кайседо, Галлахер, Энцо – Мадуэке, Палмер, Стерлинг.

Запасные: Беттинелли, Бергстром, Гилкрист, Уильямс, Голдинг, Мудрик, Вашингтон, Броя.