Челсі зустрічається з Мідлсбро в рамках півфіналу Кубка ліги. Лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Мідлсбро – Челсі стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Мудрик отримав дебютну нагороду в Челсі – українця відзначили за рятівний гол

Михайло Мудрик розпочинає матч на лаві запасних Челсі, а групу атаки "синіх" сформували Палмер, Стерлінг і Мадуеке. Півфінали Кубка ліги складаються з двох матчів.

Стартовий склад Челсі: Петровіч – Густо, Дісасі, Сілва, Колвілл – Кайседо, Галлахер, Енцо – Мадуеке, Палмер, Стерлінг.

Запасні: Беттінеллі, Бергстром, Гілкріст, Вільямс, Голдінг, Мудрик, Вашингтон, Броя.