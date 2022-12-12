Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик залишається пріоритетною ціллю Арсенала у зимове трансферне вікно, повідомляє The Athletic.

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Журналіст Девід Орнштейн впевнений, що у лондонців є хороші шанси підписати футболіста попри те, що поки між клубами немає жодних домовленостей.

Шахтар і далі оцінює українця у 100 мільйонів євро, проте ймовірно погодиться знизити свої запити. В свою чергу американський бізнесмен Стен Кронке, який є власником 97% акцій Арсенала, готовий підтримати спортивного директора Еду Гаспара та головного тренера Мікеля Артету на трансферному ринку.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що "каноніри" можуть відмовитись від підписання Мудрика – після травми Габріеля Жезуса на ЧС-2022 всі сили і кошти будуть спрямовані на пошуки заміни бразильцю, який вилетів щонайменше на 3 місяці.

До слова, Арсенал вперше за тривалий час претендує на чемпіонство в АПЛ – після 14-ти турів команда Артети з 37-ма очками лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на 5 пунктів.

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