"Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большие деньги. Иначе наш президент его не продаст. Джека Грилиша продали больше чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже", – цитирует Срну инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Marca.

Артета прервал молчание относительно трансфера Мудрика – хватило всего двух слов

Главным претендентом на украинца называют Арсенал. Однако "канониры" сомневаются, целесообразно ли тратить огромные деньги на Михаила, особенно в условиях, когда нужно искать замену травмированному Габриэлу Жезусу.

В кампании 2022/23 наш вингер провел 18 поединков на клубном уровне за Шахтер, в которых успел отметиться 10 голами и 8 ассистами.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі