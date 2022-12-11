Срна сравнил Мудрика и Грилиша – рекламная кампания украинца продолжается
Директор Шахтера по футболу Дарио Срна в очередной раз расхвалил Михаила Мудрика, главную звезду "горняков".
"Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большие деньги. Иначе наш президент его не продаст. Джека Грилиша продали больше чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже", – цитирует Срну инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Marca.
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Главным претендентом на украинца называют Арсенал. Однако "канониры" сомневаются, целесообразно ли тратить огромные деньги на Михаила, особенно в условиях, когда нужно искать замену травмированному Габриэлу Жезусу.
В кампании 2022/23 наш вингер провел 18 поединков на клубном уровне за Шахтер, в которых успел отметиться 10 голами и 8 ассистами.
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